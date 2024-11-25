Kremlin'den Orta Doğu'daki İnsani Kriz Vurgusu - Son Dakika
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Kremlin'den Orta Doğu'daki İnsani Kriz Vurgusu

Peskov, Gazze ve Lübnan'daki insani krizin ciddiyetini dile getirerek yardım kanallarının açılmasını istedi.

25.11.2024 15:52
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi ve Lübnan'da "korkunç" insani krizin yaşandığını belirterek, "İnsani yardımın sağlanması için daha geniş kanalların oluşturulması çok önemli." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Orta Doğu'daki insani duruma ilişkin Peskov, "İnsani yardımın sağlanması için daha geniş kanalların oluşturulması çok önemli. Gazze'de korkunç insani krize tanıklık ediyoruz. Lübnan'da da durum feci. Elbette bu durumda sivil unsurlara yönelik saldırıların durdurulduğunu görmek isteriz. Sivillerin, saldırıların mağduru olmaması çok önemli." diye konuştu.

"Ukrayna konusunda kışkırtıcı ve gerginliği artıran eylemlere devam ediliyor"

ABD'deki yeni yönetimin Ukrayna krizinin çözümüne dair açıklamalarını değerlendiren Peskov, "(ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald) Trump'ın destekçileri ve yönetim ekibinde yer alacakların arasında barış veya barış planı kelimelerini duyuyoruz. Bu kelimeler, mevcut yönetim temsilcilerinin ağzından çıkmıyor. (Ukrayna konusunda) Şimdilik kışkırtıcı ve gerginliği artıran eylemlere devam ediliyor. Bu, karşı karşıya kaldığımız bir gerçek." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere açık olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çekti.

Fransız Le Monde gazetesinin, "Ukrayna'ya asker gönderme konusunun tekrar Avrupa'nın gündeminde olduğu" yönündeki haberini de değerlendiren Peskov, daha önce bazı Avrupa ülkeleri tarafından bu minvalde açıklamalar yapıldığına işaret ederek "Avrupalılarda bu konuda görüş birliği yok ancak zaman zaman çılgınlar ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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