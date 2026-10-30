Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Kiev yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol rafinerilerine saldırıların durdurulması yönündeki talebini görmezden geldiğini belirterek "Trump'ın sözünü yine dinlemediler." dedi.

Uşakov, Rus televizyon kanalı Vesti'ye, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Samara bölgesindeki petrol rafinerisine düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Kiev yönetiminin, Trump'ın petrol rafinerilerine saldırıların durdurulması yönündeki talebini görmezden geldiğini ifade eden Uşakov, "Trump'ın sözünü yine dinlemediler. Bu konudaki ısrarına rağmen söylediklerini göz ardı ediyorlar. Avrupa'nın desteğini aldıkları için cesaretliler. Tek başlarına buna cesaret edemezlerdi." diye konuştu.

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelerin ABD'nin girişimiyle gerçekleştirileceğine işaret eden Uşakov, bu müzakerelerin yaşanacak gelişmeler açısından belirleyici öneme sahip olacağını vurguladı.