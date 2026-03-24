Kremlin: İran ile Barışçıl Çözüm Umudu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, İran ile görüşmeleri izliyor ve barışçıl bir çözüm umudunu dile getiriyor.

MOSKOVA, 24 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran ile ilgili durumun barışçıl bir çözüme doğru ilerlemesini umduklarını söyledi.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'na göre pazartesi günü Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, İran ile yürütüldüğü belirtilen görüşmelere dair yapılan açıklamaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Farklı taraflardan gelen açıklamaların çelişkili göründüğünü belirten Peskov, durumu izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile son iki gün içinde "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran'daki elektrik santrallerine yönelik bir saldırıyı beş gün ertelemeyi planladıklarını söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı ise aynı gün yaptığı açıklamada ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Kremlin, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:32:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.