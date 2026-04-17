Kremlin, İsrail-Lübnan Ateşkesini Destekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkesin sağlanmasını değerlendiren Peskov, "Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürede, gelecekte çatışmaların tekrarlanmasını önleyecek anlaşmaların sağlanacağını umuyoruz." dedi.

Peskov, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu almaya hazır olduğunu dile getirerek, "Bu konudaki tekliflerimiz masada. Rusya, buna açık. Ancak bu teklife ABD tarafından talep yok." diye konuştu.

Ayrıca sözcü Peskov, "Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesinin giderek arttığını" kaydetti.