Kremlin Sözcüsü: ABD'nin Artan Borcu Militarist Emellerini Engellemeyecek

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MOSKOVA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin artan ulusal borcunun, ülkenin militarist emelleri açısından kuvvetle muhtemel hiçbir etki yaratmayacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, ABD federal hükümetinin toplam ulusal borcu geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla ilk kez 35 trilyon ABD dolarını aştı. Ülkenin giderek artan borç sorunu ve bu sorunun dünya ekonomisinde yol açabileceği muhtemel sonuçlara ilişkin endişeleri bir kez daha alevlendirdi.

Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, "ABD şüphesiz en büyük küresel ekonomilerden biri olarak uluslararası ekonomik durumu doğrudan etkiliyor" dedi.

Sözcü, "Ancak bu durumun onların militarist emellerini engellemesi pek olası değil" diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddiaları da "saçmalık" diyerek reddetti.

Sözcü, "ABD ne zaman Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i iç siyaset malzemesi yapsa, Rusya-ABD ilişkilerine geri dönüşü olmayan yeni zararlar veriyor" dedi.