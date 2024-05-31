Kremlin Sözcüsü: Trump\'ın suçlu bulunması siyasi bir hamledir

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasında suçlu bulunmasını siyasi bir hamle şeklinde niteleyerek, "Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ukrayna'ya Amerika menşeli bazı silahları Rusya'da kullanma izni verdiğine yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, "Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır." dedi.

Trump'ın, New York'taki "sus payı" davasında suçlu bulunması konusunda ise fazla yorum yapmak istemediklerini vurgulayan Peskov, "Dışarıdan bizim mahkemelerimizin kararları hakkında konuşmalarından hoşlanmıyoruz. Biz de üçüncü ülkelerdeki kararlar hakkında yorum yapmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Peskov, Trump konusunda siyasi bir müdahalenin söz konusu olduğunu belirterek, "Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır." ifadesini kullandı.