Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki Operasyon Hedeflere Ulaşana Kadar Sürecek - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki Operasyon Hedeflere Ulaşana Kadar Sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna krizini siyasi yollarla çözmeye yanaşmadığını belirterek, Rusya'nın askeri operasyonun devam etmesi gerektiğini ifade etti. Peskov, ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rus toprakları olarak nitelendirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin meşruiyetinin tartışmalı olduğunu vurguladı.

05.09.2024 17:19
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna krizinin siyasi yöntemlerle çözümüne yanaşmadığını belirterek, "Bu nedenle Ukrayna'daki özel askeri operasyonumuz belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam etmeli." dedi.

Rus "İzvestiya" gazetesine röportaj veren Peskov, Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin başından beri siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Peskov, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan belirlediğimiz hedeflere ulaşmak. Bunu ne şekilde yapacağımız ikinci planda. Elbette bunun barışçıl yollarla yapılması daha iyi olur. Ancak ne Washington, ne Avrupa devletleri, ne de önderliğindeki Ukrayna, siyasi diplomatik yöntemlere yanaşmıyor. Bu nedenle Ukrayna'daki özel askeri operasyonumuz belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam etmeli."

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin durumuna da değinen Peskov, "Bunlar, Rus topraklarının ayrılmaz parçası. Bu bölgeler Rusya'nın. Elbette, bu bölgelerde özel durum söz konusu." şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyeti ile ilgili ise "Zelenskiy, yasalara göre meşru başkan değil. Aslında, Ukrayna'da iktidarın meşruiyeti 2014 yılında yapılan darbeyle sona erdi." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın hem Rus hem de Ukrayna tarafıyla temasları sürdürdüğünü ve bu nedenle Ukrayna krizi çözümünde yardımcı olabileceğini dile getiren Peskov, Rusya'da yeniden seferberliğin ilan edilmesi konusunun gündemde olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'daki Operasyon Hedeflere Ulaşana Kadar Sürecek - Son Dakika

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