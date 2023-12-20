 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kremlin Sözcüsü: Ukrayna ile müzakereler için temel yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü: Ukrayna ile müzakereler için temel yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını belirterek, Ukrayna'nın mart ayında İngiltere'nin ısrarı üzerine müzakere masasından çekilmesinden bu yana müzakereler için temel yok.

Kremlin Sözcüsü: Ukrayna ile müzakereler için temel yok
20.12.2023 - 13:57,
Abone Ol

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını belirterek, "Ukrayna'nın mart ayında (2022) İngiltere'nin ısrarı üzerine müzakere masasından çekilmesinden bu yana müzakereler için temel yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "Rusya ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Ukrayna ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını düşünüyoruz. Ukrayna'nın mart ayında (2022) İngiltere'nin ısrarı üzerine müzakere masasından çekilmesinden bu yana müzakereler için temel yok. Bundan sonra müzakere yapılmadı." diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladığını hatırlattı.

Ukrayna'nın "Barış Formülü" inisiyatifini de değerlendiren Peskov, "Barış formülünü Rusya'sız bulmaya çalışıyorlar. Bu saçma ve sonuç potansiyeli olmayan bir süreç." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya ile müzakerelerin güncel bir konu olmadığını belirterek, "Rusya'dan bir talep görmüyorum. Bunu onların davranışlarında göremiyorum. Söylemde sadece kibir ve cinayet görüyorum." demişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Ukrayna ile müzakereler için temel yok - Son Dakika


13:24
'HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM' DİYEN MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E: 'İLLE DE BENİM ADAY OLMAMI İSTİYORSA, O ŞEKİLDE DE ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ' "HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM" DİYEN MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E: "İLLE DE BENİM ADAY OLMAMI İSTİYORSA, O ŞEKİLDE DE ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Son Dakika
13:24 "HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM" DİYEN MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E: "İLLE DE BENİM ADAY OLMAMI İSTİYORSA, O ŞEKİLDE DE ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:58:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: Ukrayna ile müzakereler için temel yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement