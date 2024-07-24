Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'nın müzakere isteğiyle ilgili detaylar önemli - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'nın müzakere isteğiyle ilgili detaylar önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere yapmak istediğine dair açıklamanın detaylarının önemli olduğunu belirtti. Peskov, Rusya'nın müzakereleri reddetmediğini ve mesajın Rusya'nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Çin'de yaptığı açıklamada, Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını vurgulayarak müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini ifade etti.

24.07.2024 14:29
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere yapmak istediğine dair açıklamanın detaylarının önemli olduğunu belirterek, "Mesajın kendisinin Rusya'nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir." dedi.

Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bugün Çin'de yaptığı "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarına" yönelik açıklamasını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Peskov, "Rusya müzakere sürecine açıklığını her zaman korudu ve burada henüz bilmediğimiz ayrıntılar önemli. Bu nedenle daha fazla açıklama bekleyeceğiz." diye konuştu.

Peskov, "Mesajın kendisinin Rusya'nın yaklaşımıyla uyum içinde olduğu söylenebilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'nın müzakere isteğiyle ilgili detaylar önemli - Son Dakika

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