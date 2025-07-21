Kremlin, Ukrayna'da Barış İçin Hazır Ama Hedefleri Değişmedi

MOSKOVA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda hızlı çözüme yönelik adım atmaya hazır olduklarını, ancak asıl amaçlarının hedeflerine ulaşmak olduğunu söyledi.

Peskov pazar günü devlet televizyonuna verdiği demeçte, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna meselesini mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturma arzusunu defalarca dile getirdiğini" belirtti.

Peskov, "Bu uzun, çaba gerektiren ve kolay olmayan bir süreç. Hedeflerimiz net ve açıktır ve hedeflerimizle ilgili bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.

Rus yetkililer, herhangi bir barış anlaşması yapılabilmesi için Ukrayna'nın dört bölgeden birliklerini çekmesi, NATO üyeliği başvurusundan vazgeçmesi ve NATO birliklerinin bölgede konuşlandırılmasını durdurması gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna yetkililerinin bu hafta Moskova ile yeni bir barış görüşmesi turu düzenlemeyi önerdiklerini söyledi. Zelenskiy akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah göndereceğini söylemiş, 50 gün içinde ateşkes anlaşması sağlanmazsa Rusya'ya "ağır gümrük vergileri" uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump'ın 50 günlük ültimatomunu reddeden Rusya ise bu tehdidi kabul edilemez diye nitelemişti.