Kreş Öğrencileri Deniz Dünyasını Keşfetti

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim alan öğrenciler, deniz yaşamının renkli ve büyüleyici dünyasını keşfetmek üzere Kartal Dragos'da bulunan Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi'ni ziyaret etti.

Deniz kültürünün gelişmesine ve su altı yaşamının tanıtılmasına katkıda bulunan Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi'nde Kartallı kreş öğrencileri, deniz kabuklarının oluşum süreçleri, farklı türleri ve ekosistemdeki rollerine ilişkin yaşlarına uygun bilgi aldı.

Can Geyran Deniz Kabukları Merkezi'nin kurucusu Kemal Geyran'ın da bulunduğu ziyarette, çocuklar adeta su altı yaşamının sırlarına yolculuk yaptı. Öğrencilerin her bir kabuğu meraklı gözlerle inceleyip keşfetmesi, hem öğrenmeyi hem de eğlenceyi bir araya getiren anlara sahne oldu.

Merkez sorumlularının düzenlediği interaktif etkinlikte, çocuklar kabukları sınıflandırıp, renk ve desen farklılıklarını gözlemledi. Soru-cevap bölümü, minik kaşiflerin heyecanını daha da artırdı.

Doğa bilinci erken yaşta şekilleniyor

Ziyaret boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, doğa sevgisinin ve çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaptı. Geleceğin çevreci bireylerini yetiştirmenin yerel yönetim olarak en öncelikli görevleri arasında olduğunu belirten Kars, "Çocuklarımızın merak dolu bakışları, onlara sunacağımız her yeni bilgiyle besleniyor. Kartal Belediyesi olarak, bu tür eğitim gezileriyle doğa bilincini ve çevre sevgisini erken yaşta aşılamayı hedefliyoruz" dedi.