Kreuzer'in Paylaştığı Fotoğraf Tepki Çekti - Son Dakika
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Kreuzer'in Paylaştığı Fotoğraf Tepki Çekti

İsrailli milletvekili Kreuzer, Lübnan'daki işgal altındaki evden askerlerle poz verip paylaştı.

03.11.2024 02:46
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İsrail Milletvekili Yitzhak Kreuzer'in Lübnan'ın güneyinde işgal edilen evden askerlerle çektirdiği fotoğrafı paylaşması tepkilere yol açtı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinden milletvekili olan Kreuzer, yedek asker olarak İsrail ordusunda görev yaparken fotoğrafını paylaştı.

Lübnan'ın güneyini karadan işgal eden İsrailli askerlerle bir evin içinden fotoğraf paylaşan Kreuzer'in arkasındaki İsrail bayrağı ve "Milletvekili Kreuzer'in ofisi" yazması dikkati çekti.

Kreuzer'in paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, "Kreuzer'in paylaştığı fotoğraftan sonra yedek askerlik görevine son verildiği" belirtildi.

Kreuzer ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın Haaretz gazetesi tarafından araştırılması sebebiyle yedek askerlik görevine son verildiğini iddia etti.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 968 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 968 kişi öldü, 13 bin 319 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göçtüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kreuzer'in Paylaştığı Fotoğraf Tepki Çekti - Son Dakika

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