Kriket Kız Takımı'na İkinci Şampiyonluk Ödülü - Son Dakika
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Kriket Kız Takımı'na İkinci Şampiyonluk Ödülü

17.06.2026 17:34
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Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, 2025 yılının ardından 2026 yılındaki Okul Sporları Genç Kızlar kategorisinde ikinci kez Türkiye Şampiyonu olan Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kriket Kız Takımı'nı ödüllendirdi.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, 2025 yılının ardından 2026 yılındaki Okul Sporları Genç Kızlar kategorisinde ikinci kez Türkiye Şampiyonu olan Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kriket Kız Takımı'nı ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan törende, şampiyonluk kupasını kendisine takdim eden sporcuları ödüllendiren Kaymakam Gürçam, sportif alanda 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu elde etme başarısı gösteren takım sporcularını, antrenör ve okul idaresi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik etti.

Gürçam, yaptığı konuşmada her zaman maddi ve manevi destek verdikleri tüm öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da yeteneklerini göstererek başarı elde etmelerini ve ilçeyi bu alanlarda üstün başarılarla temsil etmelerini çok kıymetli gördüklerini söyledi.

Bu doğrultuda kriket sporunda bir kez daha üstün bir başarı ortaya koyarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğunu elde eden kriket kız takımı ile büyük gurur duyduklarını ifade eden Gürçam, "Her alanda donanımlı şekilde hayata hazırlanmaları adına verdiğimiz destek ve katkılarımız sürecek. Başarılarıyla büyük sevinç duyduğumuz kız kriket takımımızı tekrar tebrik eder bu başarılarının artarak devam etmesini canıgönülden dilerim." dedi.

Zonguldak'ta 12-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan yarışmalarda okulun kriket genç kız takımının Türkiye şampiyonluğunu kazandığını, aynı kriket kız takımının 2025 yılında da yine Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini hatırlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise Kaymakam Şafak Gürçam'a destek ve temennileri için teşekkür etti. ???????

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Şafak Gürçam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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