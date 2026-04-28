Kritik Minerallerde Küresel Seferberlik Çağrısı

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali, OECD İstanbul Merkezi'nde düzenlenen Kritik Mineraller Forumu'nda, önümüzdeki 30 yıl içinde insanlık tarihi boyunca çıkarılandan daha fazla mineral çıkarılması gerektiğini belirtti. Üretim, işleme ve rafine etme süreçlerinin belirli bölgelerde yoğunlaşmasının risk oluşturduğunu ifade eden Benali, küresel seferberlik çağrısı yaptı. Bakır üretiminin yüzde 25, kobaltın yüzde 100 ve lityumun yüzde 300'den fazla artırılması gerektiğini vurguladı.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise 2050'ye kadar kritik minerallere talebin büyük oranda artacağını belirterek, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinin bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu söyledi. İhracat kısıtlamalarının 15 yıldır arttığını ve 2024'te en sert önlemlerin tüm önlemlerin yüzde 36'sını oluşturduğunu ifade eden Cormann, açık pazarlar ve ortaklıkların önemine dikkat çekti. İyi yönetilen talep artışının üretici ekonomiler için fırsat olduğunu kaydetti.