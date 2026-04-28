Kritik Minerallerde Küresel Seferberlik Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Enerji Bakanı Benali ve OECD Genel Sekreteri Cormann, kritik minerallerin tedarikinde çeşitliliğin ve yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali, OECD İstanbul Merkezi'nde düzenlenen Kritik Mineraller Forumu'nda, önümüzdeki 30 yıl içinde insanlık tarihi boyunca çıkarılandan daha fazla mineral çıkarılması gerektiğini belirtti. Üretim, işleme ve rafine etme süreçlerinin belirli bölgelerde yoğunlaşmasının risk oluşturduğunu ifade eden Benali, küresel seferberlik çağrısı yaptı. Bakır üretiminin yüzde 25, kobaltın yüzde 100 ve lityumun yüzde 300'den fazla artırılması gerektiğini vurguladı.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise 2050'ye kadar kritik minerallere talebin büyük oranda artacağını belirterek, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinin bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu söyledi. İhracat kısıtlamalarının 15 yıldır arttığını ve 2024'te en sert önlemlerin tüm önlemlerin yüzde 36'sını oluşturduğunu ifade eden Cormann, açık pazarlar ve ortaklıkların önemine dikkat çekti. İyi yönetilen talep artışının üretici ekonomiler için fırsat olduğunu kaydetti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Güncel, Fas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:24:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.