Kros Ligi'nde İkinci Olan Sporcu Milli Takım Hedefliyor

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Antalya'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi final etabında U-18 kategorisinde ikinci olan Afyonkarahisarlı sporcu Hamide Nur Tekdemir, milli takıma girmeyi hedefliyor.

Sporcu Tekdemir, Afyonkarahisar'da antrenörü Metin Şimşek ile atletizm çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da 9 Aralık'ta düzenlenen Bölgesel Kros Ligi final etabında U-18 kategorisinde ikinci olan Tekdemir, Afyonkarahisar'a madalyayla döndü.

Tekdemir, yaptığı açıklamada, hedefinin milli takıma girerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek olduğunu ifade etti.

Şarkıcı Emir Can İğrek, Afyonkarahisar'da sahne aldı

Kentte bir alışveriş merkezindeki iş yerinde sahneye çıkan Emir Can İğrek, hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren İğrek'e bazı eserlerde dinleyiciler de eşlik etti.