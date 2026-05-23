Kruger Park\'ta İki Turistin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü doğal yaşam alanı Kruger Ulusal Parkı'nda kaybolan 2 yerli turistin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Afrika Ulusal Parklar İdaresinden (SANPARKS) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Kruger Ulusal Parkı'nın Pafuri bölümünde 2 turistin ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, kamp personelinin turistlerin kampa dönmediğini fark etmesi üzerine 21 Mayıs Perşembe akşamı arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Arama çalışmalarının 22 Mayıs Cuma günü de sürdüğü aktarılan açıklamada, bugün iki turistin cansız bedeninin nehir yakınındaki bir bölgede diğer turistler tarafından bulunduğu kaydedildi.

SANPARKS Sözcüsü JP Lauw, AA muhabirine, hayatını kaybeden turistlerin Güney Afrika uyruklu olduğunu ifade etti.

Lauw, turistlerin seyahat ettiği aracın olay yerinde bulunmadığının tespit edildiğini, olayın aydınlatılması için polis ve park korucularının koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kruger Ulusal Parkı tarihinde ilk

Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Willie Aucamp, yaptığı açıklamada, bunun, Kruger Ulusal Parkı tarihinde bir ilk olarak kayda geçtiğini söyledi.

Aucamp, hayatını kaybeden turistlerin yakınlarına haber verildiğini, Güney Afrika Ulusal Parklar İdaresinin ailelere Limpopo'ya ulaşım, konaklama ve cenazelerin nakil masrafları konusunda destek sağlayacağını aktardı.

Hayatını kaybedenlerin ailesine saygı gösterilmesi ve soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla bu aşamada başka açıklama yapılmayacağı kaydedildi.

Kruger Ulusal Parkı'nın Pafuri bölümü, parkın en kuzeyinde, Luvuvhu ve Limpopo nehirlerinin birleştiği bölgede, Mozambik ve Zimbabve sınırına yakın konumda bulunuyor.