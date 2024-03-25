Kruger Ulusal Parkı\'nda Aslanlar ve Sırtlanlar Arasındaki Hayatta Kalma Mücadelesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük vahşi yaşam alanı Kruger Ulusal Parkı'nda kaçak avlanma nedeniyle sayıları azalan aslanlar, nüfusu giderek artan azılı rakibi sırtlanlar karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Afrika savanının en baskın yırtıcısı aslanlar, geleneksel ilaç ve takı yapımında kullanılmak üzere çok yüksek fiyatlardan yoğun talep gören kemikleri ve vücut parçaları nedeniyle kaçak avcıların en gözde avları arasında yer alıyor.
Oxford Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi'nin 2023 tarihli araştırmasına göre Afrika'daki aslanların sayısı, son 50 yılda yaklaşık yüzde 75 azalarak 20 ila 25 bin seviyesine geriledi.
Kıta genelinde sayılarının düşmesi, aslanları vahşi doğadaki diğer rakipleri karşısında daha da kırılgan hale getirdi.
Kruger Ulusal Parkı'nda ölüm kalım savaşı
Aslanların rakiplerin başında ise sırtlanlar geliyor. Sırtlanlar, giderek artan nüfusları bakımından Afrika'nın en kalabalık yırtıcısı kabul ediliyor.
Bunların arasında en azılı tür olarak benekli sırtlanlar öne çıkıyor. Kıta genelinde 50 binden fazla benekli sırtlan olduğu tahmin ediliyor.
Bu türün en kalabalık yaşadığı yerlerden Kruger Ulusal Parkı ise 7 ila 10 bin benekli sırtlana ev sahipliği yapıyor.
Kıtanın en kalabalık aslan nüfusunu barındıran Kruger Ulusal Parkı'nda yaklaşık 1500 aslan bulunuyor.
Ayrıca aslanlar, kaçak avcıların da hedefinde. Aslanlar, kaçak avcılar ve sırtlanlar karşısında ölüm kalım savaşı veriyor.
Kruger'da sırtlanlar hakimiyeti ele geçiriyor
Kruger Ulusal Parkı Korucusu Don English, AA muhabirine, Afrika'nın savanalarında aslanlarla sırtlanların birbirilerinin en büyük rakibi olduğunu, bununla birlikte normal şartlarda aslanların, sırtlanların üzerinde de baskın en büyük yırtıcı tür olduğunu söyledi.
English, aslanların sırtlan popülasyonunu baskılayarak doğanın dengesini koruduğunu belirterek, "Ancak tepedeki yırtıcıyı ortadan kaldırdığınız zaman sırtlanların sayısı artacak." dedi.
Bunun doğanın dengesini bozduğuna dikkati çeken English, "Sırtlan nüfusu doğal olarak yüksek bir seviyeye ulaştı yani bu, o bölgeyi kolonileştirmeye çalışan aslanlar için zararlıdır çünkü doğal denge bozulur ve aslanlar sırtlanlar tarafından baskılanarak sürekli dışarı atılırlar." ifadesini kullandı.
English, bu durumun aslanların avlarını kalabalık sırtlan sürülerine kaptırmaları sonucu ciddi bir beslenme sorunu ve yok olma tehdidiyle karşılaşmaları anlamına geldiğine dikkati çekti.
Ekolojik denge sarsılıyor
Parkın korucularından Richard Sowry de aslanlarla sırtlanlar arasındaki mücadelede "ekolojik dengenin" sarsıldığına işaret etti.
Sowry, sırtlanların en baskın yırtıcı haline geldiğini belirterek, "Aslanların yokluğu nedeniyle sırtlan popülasyonu patlama yaşadı ve doğal rekabet artık çarpık hale geldi." diye konuştu.
Kruger Ulusal Parkı'nın bazı bölgelerinde artık aslanlara rastlanmadığını belirten Sowry, kaçak avcılık ve artan sırtlan nüfusu sebebiyle gelecekte aslan nüfusunun yok olmanın eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kruger Ulusal Parkı'nda Aslanlar ve Sırtlanlar Arasındaki Hayatta Kalma Mücadelesi - Son Dakika
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