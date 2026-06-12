Kruvaziyer Turizmi İçin Rıhtım Uzatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kruvaziyer Turizmi İçin Rıhtım Uzatılıyor

Kruvaziyer Turizmi İçin Rıhtım Uzatılıyor
12.06.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda uzatma çalışmaları hızla devam ediyor, kruvaziyer turizmi hedefleniyor.

Ordu'da kruvaziyer turizmine yönelik Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda gerçekleştirilen uzatma çalışmasına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Altınordu Atatürk Rıhtımı Uzatma Projesi ile kentin denizle olan bağının güçlendirilmesi ve kruvaziyer turizminden pay almasının hedeflendiği belirtildi.

Ekiplerin yoğun mesai harcadığı Atatürk Rıhtımı'nda çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği, projenin her geçen gün daha da şekillendiği vurgulandı.

Açıklamada, bir sonraki aşamada binanın tuğla imalatına başlanılacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"140 metre uzatılarak 410 metreye çıkarılacak olan iskelede ise 72 kazığın çakma işlemleri tamamlanmıştı. 140 metrelik yeni bölümün 82 metresinde döşeme ve beton imalatı bitirildi. Yine iskele kısmında toplam 24 adet olan başlık kirişinin 16'sının dökümü tamamlandı. Uzatma kısmındaki 90'lık kazıkların ve parmak iskelelerin kazık çakım işlemi bitirildi. Öte yandan deniz içerisindeki beton yapıların korunmasına yönelik tahkimat çalışması başlatıldı."

Altınordu Atatürk Rıhtımı ile Ordu'nun kruvaziyer rotalarında güçlü bir konuma ulaşacağına işaret edilerek, deniz yoluyla kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin kentin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmesine imkan sağlanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Yönetim, Altınordu, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kruvaziyer Turizmi İçin Rıhtım Uzatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı
Alanya’da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
Süreç yine başa sardı Trump’ın sözlerine İran’dan yalanlama
Süreç yine başa sardı! Trump'ın sözlerine İran'dan yalanlama
16:04
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor Ünlü isim göreve geliyor
Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor! Ünlü isim göreve geliyor
15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye çok konuşulacak benzetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 16:38:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kruvaziyer Turizmi İçin Rıhtım Uzatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.