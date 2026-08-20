Kruvaziyer Turizminde Rekor Yolcu Sayısı - Son Dakika
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Kruvaziyer Turizminde Rekor Yolcu Sayısı

Kruvaziyer Turizminde Rekor Yolcu Sayısı
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Ocak-temmuz dönemi, 656 kruvaziyer ile 1 milyon 70 bin yolcu ile rekor kırdı.

KRUVAZİYER turizminde bu yıl ocak-temmuz döneminde 18 limana demirleyen 656 kruvaziyerle 1 milyon 70 bin 481 yolcu hareketliliği yaşandı. Kruvaziyer turizminde yolcu sayısı verilerinin kaydedildiği 2011'den bu yana ocak-temmuz döneminde en fazla yolcu sayısı rekoru kırıldı.

Kruvaziyer turizminde geçen yıl Türkiye'deki 19 limana uğrak yapan 1375 gemi ile 2 milyon 138 bin 136 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Geçen yıl son 12 yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı Türkiye'de bu yıl ocak-temmuz döneminde 18 limana 656 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerde 1 milyon 70 bin 481 yolcu hareketliliği yaşandı. 7 ayda en fazla kruvaziyer Kuşadası'na uğrak yaptı.

EN FAZLA YOLCU TEMMUZDA

Bu yıl temmuzda en fazla yolcu sayısına ulaşıldı. Limanlarda ocakta 18 kruvaziyerle 28 bin 625 yolcu, şubatta 12 kruvaziyerle 24 bin 123 yolcu, martta 26 kruvaziyerle 41 bin 39 yolcu, nisanda 99 kruvaziyerle 103 bin 896 yolcu, mayısta 169 kruvaziyerle 257 bin 897 yolcu, haziranda 164 kruvaziyerle 300 bin 875 yolcu, temmuzda 168 kruvaziyerle 314 bin 26 yolcu hareketliliği yaşandı.

18 LİMANA 656 KRUVAZİYER

Ocak-temmuz döneminde limanlara uğrak yapan kruvaziyer ile gelen-giden-transit olmak üzere toplam yolcu sayısı şöyle:

"Alanya 5 kruvaziyerle 6 bin 734, Amasra 15 kruvaziyerle 13 bin 351, Antalya 8 kruvaziyerle 19 bin 378, Bodrum 59 kruvaziyerle 68 bin 633 yolcu, Bozcaada 13 kruvaziyerle 8 bin 203 yolcu, Çanakkale 25 kruvaziyerle 14 bin 208 yolcu, Çeşme 39 kruvaziyerle 22 bin 866 yolcu, Datça 1 kruvaziyerle 226 yolcu, Dikili 10 kruvaziyerle 1643 yolcu, Fethiye 1 kruvaziyerle 1142 yolcu, Göcek 6 kruvaziyerle 860 yolcu, İstanbul 119 kruvaziyerle 265 bin 369 yolcu, İzmir 35 kruvaziyerle 66 bin 398 yolcu, Kaş 7 kruvaziyerle 13 bin 129, Kuşadası 274 kruvaziyerle 480 bin 983 yolcu, Marmaris 28 kruvaziyerle 78 bin 319 yolcu, Samsun 7 kruvaziyerle 6 bin 32 yolcu, Trabzon 4 kruvaziyerle 3 bin 7 yolcu."

YOLCU REKORU

Geçen yıl aynı dönemde Türkiye'deki limanlara uğrak yapan 675 kruvaziyerle 1 milyon 58 bin 752 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011'den bu yana ocak-temmuz döneminde 1 milyon yolcu sayısının aşıldığı yıllar şöyle:

"2011'de 1 milyon 15 bin 97, 2013'te 1 milyon 53 bin 692 yolcu."

Kaynak: DHA

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