KTSO Başkanı Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KTSO Başkanı Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

KTSO Başkanı Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ilık, mesajında tüm çalışanların birer kahraman olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefine emekçi ve girişimci dayanışmasıyla yürüyeceğine inandığını belirtti.

01.05.2024 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında alın terleriyle ekmeğini kazanan tüm çalışanların birer kahraman olduklarını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Ilık, Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefine emekçi ve girişimci dayanışmasıyla yürüyeceğine inandığını kaydetti.

1 Mayıs'ın emeğin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"1 Mayıs, toplumsal refahın sağlanmasında, emeğin kazanımlara dönüştürülmesinde çok önemli rolü olan işçi ve emekçilerin bayramıdır. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük payı bulunan işçilerimiz ile işverenlerimizin birlikteliği üretim mücadelemizin en büyük gücüdür. Bu birliktelik, ekip ve dayanışma ruhu, geleceğimizin teminatıdır. İşçi kardeşlerimiz, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz birbirinden ayrı düşünülemez. Alın terleriyle, hayat şartları ile mücadele ederek ekmeklerini kazanan tüm çalışanlarımız bizim için birer kahramandır."

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Kırklareli, Türkiye, 1 Mayıs, Emekçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTSO Başkanı Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
22:03 Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı Tutuklanma korkusu saran Netanyahu, yayınladığı videoyla resmen yalvardı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:52 Esenyurt’taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki lüks rezidansta işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 09:16:59. #1.12#
SON DAKİKA: KTSO Başkanı Soner Ilık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement