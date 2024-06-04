KTÜ'de Organik Atık Kompost Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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KTÜ'de Organik Atık Kompost Ünitesi Açıldı

KTÜ\'de Organik Atık Kompost Ünitesi Açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) kurulan organik atık kompost ünitesi haftada 300 kilogram organik atığı gübreye dönüştürecek. KTÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Kanuni Kampüsü Organik Atık Kompost Ünitesi'nin açılış töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitenin çevre faaliyetlerinin topluma örnek teşkil edeceğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz ise KTÜ'nün sıfır atık konusunda olumlu çalışmalar yaptığını vurgulayarak üniversiteye teşekkür etti.

04.06.2024 14:23
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) kurulan organik atık kompost ünitesinde haftada 300 kilogram organik atık gübreye dönüştürülecek.

"Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında KTÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Kanuni Kampüsü Organik Atık Kompost Ünitesi için açılış töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ fidanlık alanındaki törende, Hayrat Belediyesinde bulunan kompost ünitesini üniversiteye kazandırdıklarını ve faaliyete başladıklarını söyledi.

Şu anda haftada yaklaşık 300 kilogram civarında organik atıktan gübre üretildiğini belirten Çuvalcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aslında devletimizin göndermiş olduğu tasarruf tedbirleri kapsamında da çok önemli tasarruf sağlayacak bize. Belki ileride buradan satış da yapabileceğiz, yani döner sermayeye gelir de olacak. Bizim hayalimiz üniversiteye belediyenin çöp aracını sokmamak. Lojman ve evlerde oturanların ambalaj atığı, organik atık şeklinde ayrıştıracağı çöplerini toplamak istiyoruz. Tabii bu da ekiple kadroyla zamanla olacak iş."

Çuvalcı, üniversitelerin yaptığı faaliyetlerle topluma ışık tutması gerektiğinin vurgulayarak, bu faaliyetin de örnek temsil edeceğini kaydetti.

Geri dönüşüme önem verdiklerine işaret eden Çuvalcı, "Zaten biz birkaç yıldır kağıt ve plastiği topluyoruz. Şimdi organik atıkları yemekhanemiz, kantinlerimizden toplamaya başladık. Ama bunu daha yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha fazla toplamak istiyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz ise KTÜ'nün sıfır atık konusunda çok olumlu çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün açılışını yapacağımız bu kompost makinesi Bakanlığımızın bir ilçemize verdiği makineydi. Maalesef yıllarca atıl durumda oldu. Üniversitemiz bunu alarak çalışır vaziyete getirdi, oldukça önemli bir görevi icra edecek. Organik atıklar dediğimiz atıklar hem depolama alanlarına gitmemiş hem de gübre yapılarak kullanılmış olacak. Ben bu gayretten dolayı üniversitemize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ünitenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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