KTÜ'de Yemekhane Atıkları Organik Gübreye Dönüştürülüyor - Son Dakika
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KTÜ'de Yemekhane Atıkları Organik Gübreye Dönüştürülüyor

KTÜ\'de Yemekhane Atıkları Organik Gübreye Dönüştürülüyor

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. KTÜ Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Beyazlı, yaptıkları çalışmayla yılda 6,5 ton organik gübre elde etmeyi planladıklarını belirtti.

08.08.2024 11:47
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Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki üç yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında kompost ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor.

Hayrat Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında bir süre önce KTÜ'ye devredilen kompost ünitesi, kurulum ve tadilatın ardından faaliyete alındı.

Kanuni Kampüsü'ndeki üç yemekhaneden çıkan organik atıklar, personel tarafından günlük toplanarak işleme konuluyor.

KTÜ Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Beyazlı, AA muhabirine, üniversitenin yeşil alanlarını gübrelemenin önemli bir maliyet doğurduğunu söyledi.

Yapılan çalışmayla gübre ihtiyacını karşıladıklarını ve fazlasını üretmeye başladıklarını belirten Beyazlı, "Yıllık gübre ihtiyacımız 2,5 ton. Topladığımız atıklarla şu an yaptığımız çalışmalar, bunun iki katından fazlasını üretebileceğimizi gösteriyor. Üniversitemiz bunu genelde dışarıdan satın alarak karşılıyor." dedi.

Beyazlı, yaptıkları çalışmayla yılda 6,5 ton organik gübre elde etmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu bizim ihtiyacımız olanın 2 katından fazlası demek. Bu fazla miktar, kentimizdeki diğer yeşil alanların gübrelenmesinde kullanılabilir, satışı yapılabilir." diye konuştu.

Atık miktarını azaltırken bir yandan da daha verimli kullanımını sağladıklarının altını çizen Beyazlı, böylece hem kente hem doğaya hem de topluma fayda sağlayan bir geri dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Beyazlı, atıkların yemekhanelerden her gün düzenli olarak alındığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her gün bekletmeden organik atıkları topluyoruz ve onların makineyle buluşmasını sağlıyoruz. Haftalık olarak üniversitemizden 250-300 kilogram kadar organik atık toplanıyor. Yüzde 10 kadar talaşla makine üzerinde bir kompostlama süreci başlıyor. Yaklaşık 14 gün kadar sürüyor buradaki kompost süreci."

Ünitenin teknik detaylarına ilişkin de bilgi veren Beyazlı, toplumda günlük atık miktarının giderek arttığını, kompost işleminin evde, mahallede, bahçede de basit sistemlerle yapılabileceğini sözlerine ekledi.

"Organik madde kullanım alanı artacak"

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müberra Pulatkan ise bitkilerde beslenme ihtiyacının organik gübreyle karşılanmasının, bitkinin kökleri ve diğer bölümleri için çok faydalı olduğunu söyledi.

Kampüsteki yeşil alanın sürdürülebilirliği için organik gübrenin önemine işaret eden Pulatkan, şöyle devam etti:

"KTÜ bünyesinde kompost makinesinin de bulunduğu fidanlık alanı, bir de daha çok bilimsel çalışmalar için kullanılan Orman Fakültesinde sera alanı var. Üretilen gübre bu iki alanda kullanılmaya başlandı. Organik madde kullanım alanı artacak. Böylece satın almanın önüne geçmiş olacağız. Hem seraya, fidanlığımıza katkı sağlayacağız hem de kampüste sürdürülebilir bir yeşil alan sistemi oluşturmuş olacağız."

Kaynak: AA

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