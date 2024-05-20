KTÜ'nün 69. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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KTÜ'nün 69. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

KTÜ\'nün 69. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), 69. kuruluş yıl dönümü töreniyle kutlandı. Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KTÜ'nün ülkeye katkılarının önemine vurgu yaparak, üniversitenin medeniyet ve kalkınma yolculuğuna değerli katkılar sağladığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise KTÜ'nün lokomotif üniversitelerden biri olduğunu ve mezun öğrencilerle iletişimi sürdürmek için Mezun İletişim Koordinatörlüğü kurduklarını ifade etti. Törende akademi ödülleri ve hizmet ödülleri sahiplerine takdim edildi.

20.05.2024 16:29
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Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) 69. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, üniversitenin 69. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yıldırım, KTÜ'den yetişmiş kalifiye insanların ülkeye katkılarının önemine işaret ederek, "Karadeniz Teknik Üniversitesi, kurulduğu tarihten bu yana, siyaset, bilim, ekonomi, turizm ve daha birçok alana hizmet etmiş, ülkemizin medeniyet ve kalkınma hamlelerine büyük güç katmıştır. Türkiye'nin medeniyet ve kalkınma yolculuğuna çok değerli katkıları olmuştur." dedi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise bugüne kadar 255 bin mezun vererek ülkenin lokomotif üniversitelerinden biri olduklarını belirterek, "Mezun öğrencilerimizle iletişime geçmek için de Mezun İletişim Koordinatörlüğü kurduk. Karadeniz Teknik Üniversitesinin kurumsal kimliğini hayatlarında devam ettirmelerini ve yaptıkları işlerini bu bilinçle yapmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.

Araştırmaya ve araştırma kültürüne önem verdiklerini vurgulayan Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, ulusal, uluslararası, yayıncı sistemleri destekleyecek özgün fikirleri ve bilgileri üretme ve küresel rekabet ortamında 'biz de varız' diyebilecek politikalar geliştirme noktasında ciddi bir çaba göstermektedir. Bu sebeple akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin proje fikirlerini kurum içi kaynaklarımızla desteklemeye devam ediyoruz."

Törende, akademi ödülleri, 40. yıl hizmet ödülleri, ulusal ve uluslararası temsil ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Törene, Vali Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, protokol üyeleri ve akademik personel katıldı.

Kaynak: AA

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