KTÜ\'nün Gazze paneli Trabzon\'da yapıldı, Filistinli öğrenci direnişi anlattı

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) " Gazze'de Üniversite Olmak" paneli gerçekleştirildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen panelde konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne büyük bir insani trajedi yaşandığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın teşvikleriyle Türkiye'deki üniversitelerde Filistin ve Gazze konusunun gündeme taşındığını aktaran Çuvalcı, KTÜ olarak "Gazze'de Üniversite Olmak" başlıklı paneli düzenlediklerini belirtti.

Çuvalcı, Gazze'de bombalar altında eğitim ve öğretimin nasıl sürdürüldüğünün sorgulanması gerektiğine işaret ederek, "Öğrencilerimizi sadece bilgiyle, beceriyle ve yetkinlikle değil, vicdanlı, merhametli bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bir insan acıyı duyuyorsa canlıdır, başkasının acısını duyuyorsa insandır." ifadelerini kullandı.

KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Filistinli Dina Aqra ise Filistin halkı için eğitimin sıradan bir kariyer hedefi veya sadece diploma olmadığının altını çizdi.

Bilgi ve eğitimin Filistinlilerin dünyaya seslerini duyurabilmesinde önemli bir araç olduğunu ifade eden Aqra, "Filistinli bir öğrenci için kaleme sarılmak, bir direniş biçimidir. Cehaletin karanlığına karşı elimizdeki en keskin silah kitap ve kalemdir. Dünyanın herhangi bir ülkesinde eğitim gören bir genç, ailesinin güvende olduğunu bilerek uyuyabilir ancak Filistin'den uzakta olmak bizim için zaten ağır bir yaradır." dedi.

"Siyonizmin yaşattığı zulüm ve soykırımdır"

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yücel Bulut da "Gazze, eğitim ve uluslararası toplum" konulu sunum yaptı.

Filistin'de 2023'ten beri 200'ün üzerinde gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Bulut, bu durumun uluslararası hukuk ve basın özgürlüğü açısından ciddi kaygılar ortaya koyduğunu vurguladı.

ABD başta olmak üzere üniversite kampüslerinde Filistin'e yönelik dayanışmanın arttığına işaret eden Bulut, "Bilimin, aklın ve vicdanın olduğu her yerde Filistinliler var. Üniversitelerde Filistin destekçisi insanlar bir araya geliyor ve karşılarına dikiliyorlar. Burada karşı çıkılan şey Yahudiler değildir. Siyonizmin yaşattığı zulüm ve soykırımdır. Bu ayrımın farkında olan, içinde Yahudilerin de bulunduğu gruplar kendi devletlerinin politikalarına karşı çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.