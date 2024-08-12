KTÜ Öğretim Üyesi Alımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KTÜ Öğretim Üyesi Alımı Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, üniversite bünyesinde açılan kadrolar için öğretim üyesi alımı başlattı. Başvuruların detayları ve şartlar ilan edilen fakülte ve bölümler için belirtilmiştir.

12.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde açılan kadrolar için başvuruların başladığı bildirildi.

Adayların, ilan edilen fakülte ve bölümler için belirlenen özel şartları taşıması gerektiği belirtilen açıklamada, "Alımlar, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek. İlgili kadrolara başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma ilkeleri ile ilgili yönergede yer alan nitelikleri taşımaları gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, profesör kadrolarına başvuruların KTÜ'nün internet sitesinde yer alan başvuru sistemi aracılığıyla elektronik ortamda alınacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/ adresinden, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılabilecek. Ayrıca adayların başvuru dilekçeleri ile özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yayın listesini, dosya halinde hazırlayarak KTÜ Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekiyor."

İlanda, Arsin Meslek Yüksekokulundan Tıp Fakültesine kadar geniş bir yelpazede birçok profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosunun yer aldığı vurgulanarak, ilanda her bir kadro için belirtilen özel şartlar ve aranan niteliklerin detaylı belirtildiği bildirildi. ????

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜ Öğretim Üyesi Alımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
10:17 ’Su kesme’ kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı 'Su kesme' kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 Japonya Tolgay Arslan’ı konuşuyor Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 12:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: KTÜ Öğretim Üyesi Alımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement