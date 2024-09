KTÜ Rektörü'nden Öğrencilere Başarı Dilekleri

Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yarın başlayacak 2024-2025 akademik yılı öncesi öğrencilere başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.

Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, KTÜ'nün nitelikli eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve tam donanımlı araştırma kadrosu ile yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olduğunu belirtti.

KTÜ'nün güçlü akademik kadrosu, 33 bini aşkın öğrencisi ve 257 bini aşkın mezunu ile Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu ifade eden Çuvalcı, "Köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri, nitelikli eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve tam donanımlı araştırma kadrosu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi, YÖK tarafından araştırma üniversitesi unvanına layık görülmüş ve aynı zamanda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süre ile tam akredite edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çuvalcı, üniversitenin sahip olduğu unvanlar ile birlikte en büyük hedefinin, öğrencilerini kendine güvenen, yenilikçi düşünen, ülkeyi ve dünyayı iyi bilen, özgüveni yüksek ve kendi başına iş yapabilen bireyler olarak yetiştirmek olduğuna işaret ederek, öğrencilerin KTÜ'de yalnızca bilgi edinmeyerek aynı zamanda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılarak sosyal birey olarak yetişme imkanı bulacaklarını vurguladı.

Öğrencilerin, kulüp ve TEKNOFEST ekiplerine entegre olarak birçok sosyal ve teknik projeleri gerçekleştirme imkanına sahip olabileceklerini ifade eden Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğreneceğiniz en kıymetli şeylerden biri de bilimsel düşünme yeteneği ve sorgulama alışkanlığıdır. Sevgili öğrencilerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu unutmayın. Üniversitemiz, bilimsel araştırmalardaki başarıları, sosyal projeleri ve uluslararası iş birlikleri ile her geçen gün daha da büyüyen, gelişen bir kurumdur. Sizler de bu büyük ailenin bir parçası olarak hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğine katkı sağlayacak bireyler olacaksınız. Aldığınız her bilgi, yaptığınız her çalışma, gelecekteki başarılarınızın temeli olacak. Sizden ailenize, arkadaşlarınıza, tarihinize ve geleneklerinize sahip çıkmanızı, milli ve manevi değerlerimizi korumanızı, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci taşımanızı bekliyoruz."