KTÜ'ye tercih eden öğrencilerin başarı sıralamaları yükseldi

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Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) tercih eden öğrencilerin Türkiye geneli başarı sıralamalarının yükseldiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, KTÜ'nün stratejik hedefleri arasında eğitim öğretim programlarının tanınırlığının artırılması ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyinin yükseltilmesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu hedefe yönelik son dönemlerde atılan ve öğrencilerin yerleşke yaşamıyla bütünleşmesini sağlayacak sosyal, akademik faaliyetlerin ve araştırma etkinliklerinin geliştirilmesi, aday öğrencilere yönelik etkin üniversite tanıtım çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönündeki adımlarında performans sonuçlarına olumlu yansıdığı aktarıldı.

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından KTÜ'ye giren öğrencilerin başarı sıralamalarının arttığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lisans sayısal puanıyla yerleşen öğrencilerin başarı sırası ortalaması 2023 yılına göre yüzde 2,69, lisans eşit ağırlık puanıyla yerleşen öğrencilerin başarı sırası ortalaması yüzde 14,67, lisans sözel puanıyla yerleşen öğrencilerin başarı sırası ortalaması yüzde 47,55, lisans dil puanıyla yerleşen öğrencilerin başarı sırası ortalaması yüzde 8,30 olarak iyileşti. Meslek yüksekokulları bazında ise TYT puanıyla yerleşen öğrencilerin başarı sırası ortalaması 2023 yılına göre yüzde 9,92 olarak iyileşti."

Performans göstergelerinin, 2024'de KTÜ'yü kazanan öğrencilerin 2023'e göre daha yüksek puanlı öğrenciler olduğunu işaret edilen açıklamada, KTÜ'nün böylece programlarının tanınırlığının artırmasıyla birlikte nitelikli öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite konumunda ilerlediği belirtildi.