KTÜN Mimarlık Öğrencileri, Ödemiş\'te Restorasyon Projeleri Üzerinde Çalışıyor

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(İZMİR) - Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Birgi'ye gelen Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mimarlık Bölümü öğrencileri, Restorasyon Projesi dersi kapsamında Ödemiş merkez ve Birgi'de çalışmalara başladı. Üniversite, ilçede dört ayrı projeye destek veriyor.

Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri Restorasyon Projesi dersi kapsamında Ödemiş Birgi'de çalışmalara başladı.

Bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Korunmaz koordinatörlüğünde organize edilen ve ders kapsamında düzenlenen teknik gezi çerçevesinde öğrenciler, Birgi tarihi kent dokusunda yer alan geleneksel evlerin rölöve-restorasyon ve restitüsyon projeleri için arazi çalışması yapıyor. Birgi'de geleneksel yaşamın simgesi olan, özgün dokusuyla gelecek nesillere aktarılması gereken ve aynı zamanda turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip Birgi Evleri için belediye tarafından yürütülen projelere destek oluyor. Ayrıca, Ödemiş geleneksel yapısı ve özgün mimarisin örneklerinden biri olan Ödemiş merkezde mülkiyeti belediyemize ait tescilli taşınmazın, Meşrutiyet Mahallesi 29 pafta 124 ada 35 numaralı parselde yer alan (Serter Evi) evin, projesi de öğrencilerin çalışma alanı içerisinde yer alıyor.

Ödemiş Belediyesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler dört günlük alan çalışmasının ardından Konya'ya dönecek.