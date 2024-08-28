Kuaförde yaşanan kavgada yaralanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuaförde yaşanan kavgada yaralanan kişi tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kuaförde yaşanan kavgada usturayla yaralanan kişi, jandarmanın özel ekibi tarafından yakalanarak tutuklandı.

28.08.2024 18:16
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Antalya'nın Kemer ilçesinde tıraş olduğu kuaförde sıra bekleyen kişiyi usturayla yaralayarak kaçan ve jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Göynük Mahallesi'ndeki bir kuaförde tıraş olan Mehmet Y, aynı iş yerinde sıra bekleyen Kerem Kaplan ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y, tezgahta bulunan usturayla Kaplan'ı boğazından yaraladı.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için Kemer Jandarma Suç Araştırma, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı personelince özel ekip kuruldu.

Kuaförü gören sokak ve çevresindeki 4 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görgü tanıklarını da dinleyerek, zanlının konakladığı otelin lojmanında saklandığını tespit etti.

Otelde yapılan çalışmada, firarinin, lojmandan sonra arkadaşının otomobiliyle taksi durağına giderek, Antalya'ya istikametinde olduğu belirlendi.

Plakası öğrenilen taksinin konum bilgilerine ulaşan ekipler, Antalya'ya ulaşan Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, antalya, 3-sayfa, Kemer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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