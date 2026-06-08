Küba Açıklarında 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Küba'nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
6,1 büyüklüğündeki deprem, Mantua'nın yanı sıra ülkenin batı kesimindeki diğer kıyı yerleşimlerinde ve Meksika'da da hissedildi.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
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