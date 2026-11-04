Küba Bakan Yardımcısı Cossio, onlarca Kübalının süresiz gözaltında tutulduğunu söyledi

HAVANA, 4 Kasım (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD yönetiminin onlarca Kübalı göçmeni, üçüncü ülkelere sınır dışı ettiğini ve somut suçlamada bulunmadan süresiz gözaltında tuttuğunu söyledi.

Fernandez de Cossio salı günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, başka kıtalara gönderilen onlarca Kübalının ailelerinden ayrıldığını ve geçim imkanlarından yoksun bırakıldığını belirtti.

Fernandez de Cossio, "Birçok Kübalı da somut bir suçlama olmaksızın süresiz olarak hapsediliyor. Bu onları ve ailelerini acı verici bir belirsizlik içinde bırakıyor" dedi.

Sınır dışı edilen Kübalıların büyük kısmının, Washington'ın ekonomik yaptırımlarından dolayı Küba'yı terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Fernandez de Cossio, bu kişilerin hem yasal hem de düzensiz göçü teşvik eden göç politikalarından dolayı ABD'ye gittiğini ifade etti.

Fernandez de Cossio, sınır dışı edilen Kübalıların çoğunun, ABD'ye, bu ülkenin Küba'daki, üçüncü ülkelerdeki veya ABD kara sınırındaki yetkilileri tarafından düzenlenen resmi belgeleri kullanarak giriş yapmış kişiler olduğunu belirtti.

"Ülkeye bir duvarı yıkarak veya bir çitin üzerinden atlayarak girmediler" diyen Fernandez de Cossio, bu göçmenlerin ABD'deki hukuki statülerinin belirsiz olmasının kendi eylemlerinden değil, ABD hükümetinin politika değişikliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Fernandez de Cossio, Kübalıların ABD'deki varlığının da yasadışı veya düzensiz göçmen statülerinin de ABD'li yetkililerin eylemlerinin ve ülkenin resmi politikalarının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı, Kübalıları temsil ettiğini ileri süren ve Kübalıların refahını önemsediğini ve çıkarlarını savunduğunu iddia eden Washington'ın Kübalılara yönelik tutumunun soru işaretlerine yol açtığını dile getirdi.

Fernandez de Cossio, bu muamelenin, Washington'ın Küba'yı kontrol altına almaya yönelik "kriminal hırslarını" gerçekleştirmesi halinde Küba halkına nasıl davranabileceği konusunda endişeye yol açtığını vurguladı.

ABD'nin saldırılarına, hükümranlığına ve desteklediği darbelere maruz kalan ülkelerin deneyimlerinin incelenmesi çağrısında bulunan Fernandez de Cossio, bu deneyimlerden çıkarılabilecek dersler olduğunu belirtti.