Küba'da ABD çıkışlı tekneye ateş açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'da ABD çıkışlı tekneye ateş açıldı

26.02.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba, dur ihtarına uymayan ve ateş açan ABD çıkışlı sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürdü.

Küba güvenlik timleri, kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürdü.

Küba İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Florida'dan geldiği belirlenen FL7726SH sicil numaralı sürat teknesinin, Villa Clara eyaletine bağlı Falcones Adacığı'na doğru yaklaştığının tespit edildiği belirtildi.

"Dur" ihtarına uymayan sürat teknesinden ateş açılması üzerine, çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi."

Açıklamada, tüm yaralıların tahliye edildiği ve tıbbi yardım aldığı bilgisi paylaşıldı.

Küba Devlet Başkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, egemenliğin ve bölgesel istikrarın korunması doğrultusunda kara sularını koruma iradesinin teyit edildiği belirtildi.

Küba hükümeti, yolcuların "terör eylemi" amacı taşıdığını öne sürdü

Küba hükümeti, yaptığı açıklamada, teknedeki 10 kişiden çoğunun "suç ve şiddet geçmişi" bulunduğunu belirterek bunların, ABD'de yaşayan "silahlı" Kübalılar olduğunu ve adaya sızarak terör eylemleri yapmak istediklerini öne sürdü.

10 yolcudan 7'sinin kimliğinin tespit edildiğini bildiren hükümet, bunların Amijail Sanchez Gonzalez, Leordan Enrique Cruz Gomez, Conrado Galindo Sariol, Jose Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara ve Roberto Azcorra Consuegra olduğunu açıkladı.

Öldürülen dört kişiden birinin ise Michel Ortega Casanova olduğu ancak diğer üç kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Teknedeki yolculardan Gonzalez ve Gomez'in, terör eylemlerinin "teşvik edilmesi, planlanması, organize edilmesi, finanse edilmesi, desteklenmesi veya gerçekleştirilmesinde rol aldıkları" gerekçesiyle Küba güvenliğince arandığı ifade edildi.

Hükümet, "silahlı sızma eyleminin" başarılı olmasını sağlamak için ABD'den gönderilen Duniel Hernandez Santos'un ise gözaltına alındığını belirterek eylemlerini itiraf ettiğini duyurdu.

"Açık denizde böyle silahlı çatışmalar görmek son derece sıra dışı"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, olaydan haberdar edildikten hemen sonra araştırmaya başladıklarını; İç Güvenlik Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların olaya müdahil olduğunu söyledi.

Ellerindeki bilgilerin çoğunun, Küba yetkililerinin hem kamuoyuna hem de ABD hükümetine sağladığı bilgilerden ibaret olduğunu aktaran Rubio, Havana'daki büyükelçiliklerinin konuyla ilgilendiğini ve bunların ABD vatandaşı mı yoksa daimi oturum sahibi mi olduklarını öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti.

Rubio, Washington'ın bu konuda kendi bilgilerini topladığını belirterek bölgede birçok olay yaşanmış olabileceğini ancak bunların niteliğine ilişkin spekülasyon yapmayacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Şunu belirtmek gerekir ki açık denizde böyle silahlı çatışmalar görmek, son derece sıra dışı. Bu, her gün olan bir şey değil. Açıkçası, Küba ile uzun zamandır böyle bir olay yaşanmamıştı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da ABD çıkışlı tekneye ateş açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:31:54. #7.11#
SON DAKİKA: Küba'da ABD çıkışlı tekneye ateş açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.