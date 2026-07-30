Küba'da Ambargo Sorunu: 7 Bin Konteyner Bloke - Son Dakika
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Küba'da Ambargo Sorunu: 7 Bin Konteyner Bloke

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Küba, ABD'nin ambargosu nedeniyle 7 binden fazla ticaret konteynerinin alıkonulduğunu açıkladı.

Küba hükümeti, ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle ülkeye gönderilmesi planlanan ticari malları taşıyan 7 binden fazla konteynerin uluslararası limanlarda bloke edildiğini ya da sevkiyatının geciktirildiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Perez-Oliva, başkent Havana'daki Ulusal Halk İktidarı Meclisinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.

Perez-Oliva, uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde yasal yollarla satın alınan ve gıda, enerji ve su sektörleri için gerekli kaynakların yanı sıra ilaç taşıyan 7 binden fazla konteynerin Karayip limanlarında alıkonulduğunu iddia etti.

ABD'nin yılbaşından bu yana Küba'ya yönelik baskıyı daha da artırdığını savunan Perez-Oliva, "Ülkemize uygulanan enerji kuşatması yetmezmiş gibi, tüm Küba halkına yönelik toplu cezalandırma politikası ve artarak devam eden baskı bunun kanıtıdır." dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek bunun, Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" ifade etmişti.

Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Ambargo Sorunu: 7 Bin Konteyner Bloke - Son Dakika

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