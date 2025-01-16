Küba'da Askeri Depoda Yangın: 13 Ölü

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HAVANA, 16 Ocak (Xinhua) -- Küba'nın doğusunda bulunan Holguin eyaletindeki bir askeri depoda bir hafta önce çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlamada 13 asker hayatını kaybetti.

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada uzmanlarca yürütülen inceleme ve analizlere göre Rafael Freyre belediyesindeki Melones topluluğunda bulunan depoda hayatta kalan birinin bulunma ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Günlerce süren yoğun çalışmaların ardından yangının, muhtemelen tesis içindeki kısa devreden kaynaklanan bir elektrik arızası nedeniyle çıktığı tespit edildi" denildi.

Açıklamada son derece karmaşık arazi yapısı, zehirli gazların birikmesi, ciddi yapısal hasar ve çökme riski nedeniyle sahaya erişimin hala imkansız olduğu kaydedildi.