Küba'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'da Elektrik Kesintisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba'da ulusal elektrik sistemi devre dışı kaldı, ülke genelinde kesinti yaşandı.

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması sonucu Ada genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Küba Elektrik Birliği (UNE), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ulusal Elektrik Enerji Sistemi tamamen devre dışı kaldı." ifadesi kullanılarak, yaklaşık 10 milyon nüfuslu Ada genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kesintinin nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Küba genelinde temmuz ayında da 3 kez elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Küba hükümeti, ABD'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle Ulusal Elektrik Sistemi'nin "kritik" ve "son derece gergin" bir durumda olduğunu kabul etmişti.

Küba'da derin kriz

Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:27:02. #7.12#
SON DAKİKA: Küba'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.