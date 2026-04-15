Küba'da Enerji Krizi Derinleşiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin yaptırımları ve yakıt sıkıntısı, Küba'da hayatı olumsuz etkileyen bir enerji krizine yol açtı.

ABD, İran'la ateşkes görüşmeleri sürerken, Küba'ya yönelik yaptırımları Rus tankerine geçiş izini vererek esnetse de tek bir tankerin geçişi ülkedeki enerji ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.

Yeni yılın ilk günlerinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ani bir baskınla alıkoyan ABD, o tarihten bu yana Küba yönetimine uyguladığı ablukayı sıkılaştırarak ülkeye akaryakıt girişini engelliyor. Ülkede ciddi bir enerji sıkıntısına yol açan bu durum, Küba'da hayatın her alanını olumsuz etkileyen bir krize dönüşüyor.

Anadolu Ajansı, Karayipler'de tansiyon yükselirken, bölgenin en büyük ada ülkesi olan Küba'daki son durumu görmek için başkent Havana'daydı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Miami'de katıldığı bir toplantıda İran ile ilgili gelişmelerden bahsederken "Sırada Küba var." sözleriyle Havana'ya yönelik artan ekonomik ve siyasi baskıların belli bir hedef doğrultusunda olduğu sinyalini verdi.

Beyaz Saray'da da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Küba'yı alabilirim." diyen Trump'ın verdiği bu mesajlar, Küba'da büyük rahatsızlık yarattı.

ABD Başkanı, bu hafta Beyaz Saray'da, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Araçlar yakıt bulamıyor, su şebekesi durdu, hastaneler çaresiz

Fidel Castro ve arkadaşlarının 1959 devriminden bu yana, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke zaten birçok kısıtlamayla karşı karşıya. Ancak yıl başından bu yana Venezuela'dan gelen ham petrol sevkiyatının durması, bir yandan akar yakıt sıkıntısına yol açarken, diğer yandan da elektrik üretimi termik santrallere dayalı ülkede, ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor.

Ülke genelinde 32 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açarken halkın günlük yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintileri sırasında su pompaları ve arıtma sistemleri de çalışmadığından hijyen konusunda da pek çok sorunun yaşanıyor.

Halkın günlük yaşamıyla doğrudan bağlantılı fırınlar ve diğer küçük imalathaneler de elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalıyor. Toplu ulaşım araçları yakıt sıkıntısı nedeniyle sınırlı sayıda sefer gerçekleştiriyor. Pek çok sefer tamamen iptal edildi.

Küba'nın elektrik üretim kapasitesine destek

Küba'da 2019'dan bu yana faaliyet gösteren Karadeniz Holding Grup'a bağlı santral gemiler, ülkenin elektrik üretim kapasitesine destek oluyor.

Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde "Küba halkının temel ihtiyaçlarına doğrudan fayda sağlayan insani projeler" kapsamında değerlendirilen bu çalışma sayesinde, yaptırımlar nedeniyle yenilenemeyen Küba'nın elektrik altyapısına yüzer santrallerle çözüm sağlanmaya devam ediliyor.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda Küba'da, toplam 124 megavat (MW) kurulu güce sahip "Belgin Sultan" ve "Erol Bey" adlı iki yüzer elektrik santralinin 2019'dan beri hizmet vermekte olduğunu doğruladı.

Ancak yakıt sıkıntısı bu yüzer santrallerin verimli olarak kullanılmasını da zorlaştırıyor. Rusya'dan gelen ham petrolün işlenmesini müteakip, elde edilecek dizel yakıtın kullanılmaya başlamasıyla gemiler, tam kapasite üretime geçebilecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Küba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:34:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.