Küba'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Küba'da Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in de katılımıyla yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma için yürüdü.

Küba'daki Havana Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce kişi, Malecon sahili boyunca Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Genç Komünistler Birliği (UJC) tarafından organize edilen yürüyüşe Devlet Başkanı Canel'in yanı sıra Parlamento Başkanı Estaban Lazo Hernandez, Başbakan Manuel Marrero Cruz ve yüzlerce Kübalı katıldı.

Sosyal medya platformu X'ten yürüyüşe ilişkin paylaşım yapan Canel, "Küba halkı Gazze, Lübnan ve Filistin halkının yok edilmesine karşı yürüyor. Mülksüzleştirme felsefesine son verin." ifadesini kullandı.

Ortaöğretim Öğrencileri Federasyonu (FEEM) temsilcisi Daniel Gomez de konuşmasında, İsrail'in soykırımı karşısında Küba halkının Filistin'e "koşulsuz" destek verdiğini belirtti.

Gazze'de devam eden soykırıma sessiz kalanları tarihin affetmeyeceğini vurgulayan Gomez, "Zulme sessiz kalmak suç ortaklığıdır ve biz Küba halkı olarak Filistin halkına uygulanan teröre sessiz kalmayacağız." diye konuştu.