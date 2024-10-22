Küba'da Oscar Tropik Fırtınası: 6 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küba'da Oscar Tropik Fırtınası: 6 Ölü

Küba'da Oscar Tropik Fırtınası sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

22.10.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Küba'yı vuran Oscar Tropik Fırtınası'nda 6 can kaybı

HAVANA - Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı vuran Oscar Tropik Fırtınası'nda ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu. Pazar günü akşam saatlerinde Küba'nın doğusundaki Guantanamo eyaletine bağlı Baracoa şehri yakınlarında karaya ulaşan Oscar Tropik Fırtınası, ülkede fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu. Küba Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Argenis Perales Perez, fırtına nedeniyle Guantanamo kentine bağlı San Antonio del Sur kasabasında can kayıpları olduğunu açıkladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında, "Ne yazık ki ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti" dedi. Diaz-Canel, tropik fırtına Oscar'ın ülkeyi terk etmesine rağmen Guantanamo kentinde fırtına nedeniyle ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Havana'ya günler sonra elektrik verildi

Küba'nın Matanzas kentinde bulunan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde ilk olarak 18 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi karanlıkta kaldı. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana komple karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırıldı. Elektrik kesintisi nedeniyle Havana'da yaşayanlar hükümeti tencere-tavalı protesto etti. Kentin elektrik şirketinden yapılan açıklamada, günlerce karanlığa gömülen Havana'nın yüzde 90'ına elektriğin dün akşam saatleri itibarıyla verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Havana'nın yanı sıra çevre bölgelerde hala elektrik verilmeyen noktalar olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Guantanamo, Politika, Fırtına, Fırtına, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Oscar Tropik Fırtınası: 6 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 00:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: Küba'da Oscar Tropik Fırtınası: 6 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.