Küba'dan Dominik'e Sınır Dışı Tepkisi

Küba, Dominik Cumhuriyeti'nin 10 Kübalı diplomat ve ailelerini sınır dışı etme kararına tepki göstererek, Santo Domingo yönetimini "ABD'nin baskısı altında hareket etmekle" suçladı.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nin 10 Kübalı diplomat ve ailelerini sınır dışı etme kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe bulunmadığı belirtilerek, diplomatların 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne ve Dominik Cumhuriyeti yasalarına tam uyum içinde görev yaptıkları vurgulandı.

Açıklamada, "Bu adımın, Dominik Cumhuriyeti hükümetinin ABD hükümetinden gelen baskılara boyun eğmesinden başka hiçbir açıklaması yoktur." ifadesi kullanıldı.

Havana yönetimi, açıklamada Washington'ı Küba'yı izole etmeye ve bölge ülkeleriyle olan diplomatik ilişkilerine zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nin Küba'yı ertelenen 10. Amerika Kıtası Zirvesi'nden muaf tutması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosuna karşı hazırlanan karar tasarısındaki oy tutumunu değiştirmesi, Santo Domingo'nun Washington'la hizalanmasının göstergeleri olarak değerlendirildi.

Söz konusu sınır dışı kararının iki ülke hükümetleri arasındaki ilişkilere "ciddi zarar vereceği" kaydedilen açıklamada, buna karşın Küba ve Dominik halkları arasındaki köklü bağların zarar görmeyeceği ifade edildi.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, dün gerekçe belirtmeden Viyana Sözleşmesi'nin verdiği yetkiye dayanarak Küba'dan 10 diplomatik personelin ve ailelerinin 7 gün içinde ülkeyi terk etmesini talep etmişti.