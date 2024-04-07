Küba ve Bolivya, Ekvador'u Meksika Büyükelçiliği baskınından dolayı kınadı

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HAVANA, 7 Nisan (Xinhua) -- Ekvador polisinin Ekvador eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamak üzere Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne baskın düzenlemesinin ardından Küba ve Bolivya, Meksika'nın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Ekvador'u kınadı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sosyal medya platformu X üzerinden Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne yönelik kabul edilemez ihlal karşısında Meksika ile tam dayanışma içindeyiz. Uluslararası hukukun temel bir bileşeni olan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne herkes saygı göstermeli" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, polis baskınını "Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlali" olarak niteleyip kınadı.

Öte yandan Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekvador'un "1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni alenen ve ciddi şekilde ihlal etmesinin, diplomatik binaların ve içindeki personelin dokunulmazlığı ilkesini" zedelediği belirtildi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "ciddi ve kabul edilemez" olarak nitelediği olayı kınarken, Meksika ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Ekvador polisi, Meksika hükümetinin Cuma günü siyasi sığınma hakkı verdiği Glas'ı tutuklamak üzere aynı gece Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne baskın düzenlemişti.

Glas, Ekvador'da yolsuzluk suçundan iki ayrı hükümle toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Beş yıl hapis yatan Glas, 2022 yılında ihtiyati tedbirle serbest bırakılmıştı. Aralık 2023'te hakkında tutuklama emri çıkarılan Glas, Meksika Büyükelçiliği'ne sığındı.

Ekvador'un Meksika Büyükelçisi Raquel Serur'u "istenmeyen kişi" ilan etmesinden bir gün sonra gerçekleşen baskının ardından Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkilerini askıya aldı.