Küçük Aysima\'nın Polis Hayali

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen ilkokul öğrencisine mesleğini anlattı.

75. Yıl İlkokulu öğrencisi Aysima Sevim, hafta sonunu ailesiyle birlikte Meriç Nehri kenarındaki Polis Bahçesi'nde geçirdi.

Bahçede gezerken Emniyet Müdürü Karaburun ile karşılaşan Aysima, "Ben polis olmak istiyorum, sizi fotoğraflardan görüyorum." diyerek hayranlığını dile getirdi.

Karaburun ise küçük Aysima'ya polis olma sürecini anlattı, anne ve babasıyla sohbet etti.

Aysima'ya çeşitli hediyeler veren Karaburun, aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.