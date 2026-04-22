Milas Belediye Başkanı Topuz, Koltuğunu İlkokul Öğrencisi Mehmet Emir'e Devretti

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu, ilkokul öğrencisi Mehmet Emir Yiğit'e devretti.

Okul arkadaşları Elif Aşçıoğlu, Eda Öztürk, Yasin Yazgu, okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan dolayısıyla Belediye Başkanlık makamına gelen ilkokul öğrencisi Mehmet Emir, Başkan Topuz'a çiçek takdim etmesinin ardından görevine başladı.

Çocuk oyun alanlarının artırılması, okula spor malzemelerinin kazandırılması, Milas'ın tarihi yapısının korunması ve daha yeşil bir Milas için çalışmalar gerçekleştireceğini belirten küçük başkan, birim müdürlerine de yapılması gereken çalışmalarla ilgili talimat verdi. Ana Hizmet Binası'nda bulunan birim müdürlerini makama çağıran Yiğit, günlük çalışma programları, genel iş ve işleyişe ilişkin bilgiler aldı.

Törende konuşan Topuz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğumuzu temsili olarak Semiha Altunkan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Emir Yiğit'e teslim ettik. Öğrencimizin Milas'ta yapılmasını istediği çalışmaları dinleyerek projeleri üzerine konuştuk. Milas'ımızın bugünkü Belediye Başkanı Mehmet Emir Yiğit'e görevinde kolaylıklar diliyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Topuz, konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencileri tek tek tanıyarak sohbet etti. Öğrencilerden geleceği ilişkin hedefleri ve yapmak istedikleri meslek dalları ile ilgili bilgiler de alan Topuz, öğrencilere hediyeler takdim etti.