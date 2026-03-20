Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçük Cevdet\'in Hayatı Heimlich ile Kurtarıldı
20.03.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 3 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası sayesinde boğulma tehlisesinden kurtuldu.

Kilis'te uykuda kustuğu için boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, babasının 112 Acil Çağrı Merkezinden aldığı talimatlarla yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde yaşayan anne Emine Fakıoğlu, 3 yaşındaki oğlu Cevdet Ömer'in uykusunda kustuğunu ve daha sonra nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Çağrıyı karşılayan paramedik İlknur Bolkan, "Çocuğum nefes alamıyor, çocuğum ölüyor." diyerek yardım isteyen aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Bolkan, Heimlich manevrasını nasıl uygulayacağını telefonda anlattı.

Ambulans ekibinin yola çıktığı bilgisini veren Bolkan, annenin panik yapmasını önledi.

Bu sırada Heimlich manevrası uygulanan çocuk nefes alarak yaşama tutundu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulans, Cevdet Ömer'in sağlık kontrolünü yaptı.

Yaşam mücadelesi telefon kaydında

Anne ile Bolkan'ın görüşmesi, merkezin telefon kayıtlarında yer aldı.

Hayatını kurtardığı çocuğu evinde ziyaret eden paramedik İlknur Bolkan, AA muhabirine, annenin telefonda çok panik yaptığını söyledi.

Süreci anlatan Bolkan, ilk yardım eğitiminin öneminden bahsederek şunları kaydetti:

"Öncelikle bir sağlık çalışanı olarak bu tür vakalarla çok sık karşılaşıyoruz. Anne ve babaların ilk yardım konusunda daha çok eğitim almaları gerektiğini düşünmekteyim. İlk yardım hayat kurtarır. Bir anne olarak ailenin heyecanını anlıyorum. Bu durum bizim için çok gurur verici oldu."

Aileyle o geceyi konuşan Bolkan, bu gibi durumlarda sakin olunması gerektiğini hatırlattı.

Baba Hakan Fakıoğlu da sağlık çalışanı Bolkan'a teşekkür ederek, "112 Acil Çağrı hattını gereksiz aramalarla meşgul etmeyelim. O gece hat meşgul olsaydı şu an çocuğum farklı bir durumda olabilirdi." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Kilis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:06:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Küçük Cevdet'in Hayatı Heimlich ile Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.