Küçük Çiğli İZSEM, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri unvanını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Küçük Çiğli İZSEM, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri unvanını aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçük Çiğli İZSEM, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri unvanını aldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul'u ziyaret etti. Küçük Çiğli'deki İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi'nin (İZSEM) 70 puanlık barajı geçerek 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' unvanı aldığı duyuruldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul'u makamında ziyaret etti. Ziyarette sağlık alanındaki ortak çalışmalar ele alınırken, Küçük Çiğli'deki İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi'nin (İZSEM), İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanını aldığı duyuruldu.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ağırladı. Sağlık yatırımları, sağlık taramaları ve farkındalık eğitimleri başta olmak üzere hayata geçirilebilecek ortak çalışmaların gündeme alındığı ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da yer aldı. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne katkı sunma ve İzmir'e yapılacak sağlık yatırımları konularında üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni yapılan binası, evde bakım hizmetleri, sağlık taraması faaliyetleri, halka yönelik farkındalık eğitimleri, bağımlılıkla mücadele gibi konuların gündeme alındığı ziyarette, okullarda beslenme çalışmaları da konuşuldu. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Küçük Çiğli İZSEM'in İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanı aldığı ifade edildi.

BESLENME DOSTU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEYEN İŞ YERİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Rehberi ile iş yerlerinde çalışanların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen bir ortam oluşturulması, böylece sağlığın korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı; iş yeri politikası, kurumsal yapı, fiziksel çevre, yaşam tarzı ve kişisel sağlık becerileri, sağlık hizmetlerinin sunumu ve çevresel etkiler gibi sağlıklı bir iş yeri oluşturmanın temel unsurları dikkate alınarak tasarlandı. Program kapsamında işveren, çalışan ve toplumun katılımıyla beslenme ve fiziksel aktivite gibi sağlık alanlarında davranış değişikliği sağlanarak çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı, güvenli ve üretken bir iş yeri ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

70 PUANA ULAŞAN İŞ YERLERİ ALABİLİYOR

Programa katılım gönüllülük esası ile yapılıyor. Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri olmak isteyen ve ön koşulları sağlayan iş yerleri, bir dosya hazırlayarak başvurularını yapabiliyor. Başvuruda bulunan iş yerleri, İl Sağlık Müdürlüğü sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile çalışan sağlığı birimlerinde görev yapan en az iki kişiden oluşan "değerlendirme ekibi" tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda en az 70 puan alan iş yerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi veriliyor.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Küçük Çiğli İZSEM, ekim ayında yapılan değerlendirme kapsamında 70 puanlık barajı geçerek Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri ünvanı almaya hak kazandı.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugaySağlıkGüncelİzmirÇiğliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:55:27. #7.13#
SON DAKİKA: Küçük Çiğli İZSEM, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri unvanını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android