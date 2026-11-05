Küçük Çiğli İZSEM, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri unvanını aldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul'u makamında ziyaret etti. Ziyarette sağlık alanındaki ortak çalışmalar ele alınırken, Küçük Çiğli'deki İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi'nin (İZSEM), İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanını aldığı duyuruldu.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ağırladı. Sağlık yatırımları, sağlık taramaları ve farkındalık eğitimleri başta olmak üzere hayata geçirilebilecek ortak çalışmaların gündeme alındığı ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da yer aldı. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne katkı sunma ve İzmir'e yapılacak sağlık yatırımları konularında üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni yapılan binası, evde bakım hizmetleri, sağlık taraması faaliyetleri, halka yönelik farkındalık eğitimleri, bağımlılıkla mücadele gibi konuların gündeme alındığı ziyarette, okullarda beslenme çalışmaları da konuşuldu. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Küçük Çiğli İZSEM'in İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanı aldığı ifade edildi.

BESLENME DOSTU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEYEN İŞ YERİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Rehberi ile iş yerlerinde çalışanların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen bir ortam oluşturulması, böylece sağlığın korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı; iş yeri politikası, kurumsal yapı, fiziksel çevre, yaşam tarzı ve kişisel sağlık becerileri, sağlık hizmetlerinin sunumu ve çevresel etkiler gibi sağlıklı bir iş yeri oluşturmanın temel unsurları dikkate alınarak tasarlandı. Program kapsamında işveren, çalışan ve toplumun katılımıyla beslenme ve fiziksel aktivite gibi sağlık alanlarında davranış değişikliği sağlanarak çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı, güvenli ve üretken bir iş yeri ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

70 PUANA ULAŞAN İŞ YERLERİ ALABİLİYOR

Programa katılım gönüllülük esası ile yapılıyor. Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri olmak isteyen ve ön koşulları sağlayan iş yerleri, bir dosya hazırlayarak başvurularını yapabiliyor. Başvuruda bulunan iş yerleri, İl Sağlık Müdürlüğü sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile çalışan sağlığı birimlerinde görev yapan en az iki kişiden oluşan "değerlendirme ekibi" tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda en az 70 puan alan iş yerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi veriliyor.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Küçük Çiğli İZSEM, ekim ayında yapılan değerlendirme kapsamında 70 puanlık barajı geçerek Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri ünvanı almaya hak kazandı.