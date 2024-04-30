Küçük kızın odasından 60 bin arı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçük kızın odasından 60 bin arı çıkarıldı

Küçük kızın odasından 60 bin arı çıkarıldı

ABD'nin North Carolina eyaletinde bir çiftlik evinde yaşayan 3 yaşındaki Saylor Class'ın odasında canavar gördüğü şikayeti üzerine yapılan incelemede, tavan arasında 60 binin üzerinde arı bulundu. Arıcılar tarafından çıkarılan arılar, vakum makinesi yardımıyla kovana toplandı. Arılar, evin elektrik kablolarına da zarar vermişti.

30.04.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin North Carolina eyaletinde küçük bir kızın "odamda canavar görüyorum" şikayetleri üzerine yapılan incelemede, odasından 60 binin üzerinde arı çıkarıldı.

BBC'de yer alan habere göre, North Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde bir çiftlik evinde yaşayan 3 yaşındaki Saylor Class, ebeveynlerine odasında canavar gördüğüne dair şikayette bulundu.

Class'ın anne ve babası, küçük kızlarının şikayetini başlangıçta hayal ürünü olarak değerlendirdi.

Anne Massis Class, kızının şikayetlerini çok ciddiye almadıklarını belirterek "Hatta kızıma bir şişe su verdim ve canavarı gördüğünde ona bu suyu sıkmasını söyledim." dedi.

Şikayetler artınca aile harekete geçti

Fakat devam eden aylarda Saylor Class'ın, odasında bir şey olduğuna dair şikayetleri daha da arttı.

Massis Class'ın tavan arası ve baca yakınında arı oğulu olduğunu fark etmesinin ardından, 3 yaşındaki kızının şikayetlerini dikkate almaya başladı.

Tavan arasında on binlerce arı

Ailenin eve çağırdığı arıcı, küçük kızın yatak odasındaki tavanın arasında arıların uçuştuğunu gördü.

Arıcı, beraberinde getirdiği termal bir kamerayla küçük kızın kaldığı odanın duvarını taradı ve on binlerce arının tavan arasında yuvalandığını tespit etti.

Tavan arasından 45 kilogram bal çıkarıldı

Arıların duvarın bu kadar derinine indiğine daha önce şahit olmadığını dile getiren arıcı, arıların dışarı çıkması için tavan arası havalandırmasının yanından bir delik açtı.

Arıcı, 55-65 bin kadar arıyı ve 45 kilogramlık bal peteğini, tavan arasından çıkardı.

Massis Class, arıların evden çıkışına ilişkin görüntünün, korku filmlerini andırdığını belirtti.

Evden çıkarılan arılar, vakum makinesi yardımıyla kovana toplandı.

Tavan arasında 8 ayı aşkın süredir yuvalandığı düşünülen arılar, evin elektrik kablolarına da zarar verdi.

Kaynak: AA

Carolina, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük kızın odasından 60 bin arı çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük kızın odasından 60 bin arı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement