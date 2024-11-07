Küçük Narin'in Cinayet Davası Başladı

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AHMET ÜN - İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasında Mahkeme Başkanı, anne Yüksel Güran'a, "Salim mi kızınızı öldürdü" diye sordu. Anne Güran, "Kim öldürdü bilmiyorum" diye yanıt verdi. Mahkeme Başkanı'nın, "Nevzat size ve Salim'e ifitarı mı atıyor?" sorusuna Yüksel Güran, "Kesinlikle. Namusumuza dil uzatıyor. Ben Narin'in katilini istiyorum. Namusuma leke sürdüler. Narinime gelinlik giyindiremedim. Kefen giyindirdiler. 22 yıllık evliyim daha kocam bana bir tokat vurmamış. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin. -Nevzat'ı göstererek-hele bakın bu insan mıdır? İftira atıyor?" sözleriyle yanıt verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması sürüyor. Mahkeme Başkanı duruşmanın bugün ikinci bölümü başlamadan 18 yaş altı çocukların dışarı çıkarılmasını istedi.

Duruşma tutuklu sanık Narin'in ağabeyi ve "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran'ın kimlik tespitiyle başladı. Anne Güran, Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos gününü şöyle anlattı:

"Sabah 05.00'te ben bahçeye gittim bamya topladım. Önüme bir köpek çıkmış. Eve geldim Osman'ı çıkardım. Oğlum gurbetten gelmişti, keyifliydim. İndiğim zaman Arif ve Muzaffer telefonla konuştu. Muzaffer kahvaltıya geldi. Son soframız güzel oldu. Sonrasında bize zehir ettiler. Biz yemeği yedik Muzaffer ve Arif Batman'a gidecekti. Baran'da gelini alışverişe götürecekti. Enes'in elbiseleri götürdüm. Halen Narin evdeydi. İşimi gücümü evden yapıyordum. Narin, 'Anne ne zaman bana gelinlik alacaksın' diyerek, yanıma geldi. Allah belasını versinler, bırakmadılar. Bir benle bir Enes abisinin yanına gidiyordu Narin, oynuyordu. Mutfakta çay ve kahve içiyorlardı. Düğünümüz vardı. Muhammed eve geldiğimde şarkı söylüyordu. Telefonum çocuklar evde olduğunda sürekli evdeydi. Telefon onlardaydı. Narin patates kızartması istedi, öğlende ona patates kızarttım. 'Saat kaç, saat kaç' diye Narin soruyordu. Saate baktım saat 13.00'tü, bulaşık yıkadım, ev iş yaptım. Narin gitti, geldi 'Kuran kursuna geç kaldım' dedi. Narin, 'Saat 16.00'ya kadar kursta kalacağım' dedi. 'Sıcaktır gitme' dedim. Ama beni ikna etti gitti. Çığlık attı çok mutluydu. Narin evden çıktıktan sonra Kuran çarpsın onu görmedim. Ben çok yorgundum yattım. Kalktığımda Enes de yatıyordu, Muhammed ve Eren oynuyordu, Enes uyuyordu. Kalkmadı."

"Bütün köy Narin'i arıyordu"

Yüksel Güran'ın açıklamalarının ardından Mahkeme Başkanı sorularını yöneltti. Mahkeme Başkanı, olay günü Nevzat Bahtiyar'ı görüp görmediğini sorması üzerine anen Güran, "Hayır, görmedim" diyerek yanıtladı. Mahkeme Başkanı, "Olay günü oğlun Enes Güran esrar mı, sigara mı içiyordu" diye sordu. Anne Güran, Enes'in sigara içtiğini ifade etti. Mahkeme Başkanı, anne Güran'a Narin'in kaybolduğunu nasıl fark ettiğini sormasını üzerine şu yanıtı verdi:

"Muhammed'e Narin'i çağır dedim. Muhammed, 'Narin yok' dedi. Narin'in kaybolduğu aklımın ucundan geçmiyordu. Kardeşlerimi aradım. 'Narin gelmedi' dediler. En son halasına gittim. Oraya sordum. 'Yok' dediler. Nevzat'ın karısı da benimle aramaya geldi. Beni teselli etmeye çalışıyordu. Bütün köy Narin'i arıyordu."

"Ben nasıl kızımı öldüreyim"

Mahkeme Başkanı "Yani Narin'i sen öldürmedin" sorusuna Yüksel Güran, "Ben nasıl kızımı öldüreyim" diye yanıtladı. Mahkeme Başkanı, "Kızınızı Salim mi öldürdü?" diye sorması üzerine Güran, "Kim öldürdü bilmiyorum. Salim öldürmüşse, kim öldürmüşse Allah'a havale ediyorum" dedi. "Enes mi Narin'i öldürdü? Narin'in Enes tarafından öldürüldüğünü bilsen kendi elinle teslim eder misin?" diye soran Mahkeme Başkanı'na Yüksel Güran, "Yemin ederim kendi elimle teslim ederdim" ifadelerini kullandı.

Anne Yüksel Güran: "Salim'le hiçbir ilişkimiz yoktur. Yemin ederim"

"Salim Güran evinize geldi mi?" sorusunu yönelten Mahkeme Başkanı'na anne Güran, "Salim kesinlikle eve gelmedi. Yemin ederim ne Salim ne Nevzat evimize gelmemiştir" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı'nın "Salim Güran ile bir ilişkisinin olup olmadığını" sorması üzerine Yüksel Güran, "Salim'le hiçbir ilişkimiz, alakamız yoktur. Yemin ederim" dedi. Anne Yüksel Güran, "Salim Güran ailenin reisi midir?" sorusuna ise "Herkesin evinin reisidir" diye yanıt verdi.

"Ben Narin'in katilini istiyorum. Namusuma leke sürdüler"

Mahkeme Başkanı'nın, "Nevzat size ve Salim'e iftar mı atıyor?" sorusuna anne Güran, "Kesinlikle. Namusumuza dil uzatıyor. Ben Narin'in katilini istiyorum. Namusuma leke sürdüler. Narinime gelinlik giyindiremedim. Kefen giyindirdiler. 22 yıllık evliyim daha kocam bana bir tokat vurmamış. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin. -Nevzat'ı göstererek- Hele bakın bu insan mıdır? İftira atıyor?" sözleriyle yanıt verdi.

Duruşma Yüksel Güran'ın ifadeleriyle devam ediyor.