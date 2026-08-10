Küçük Plaj\'da Yüzme Yasaklandı

AVCILAR, Ambarlı sahilinde yer alan 'Küçük Plaj' bölgesinde yapılan analizler sonucu suyun yüzmeye uygun olmadığı belirlendi. Kırmızı bayrak asılarak denize girmenin yasaklandığı plajda cankurtaranlar anons yaparak yüzmek isteyenleri uyardı.

Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı sahilinden alınan su örnekleri incelendi. Analizlerin ardından deniz suyunun yüzmeye uygun olmadığı belirlenerek plajın kapatılmasına karar verildi. Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan uyarı tabelası yerleştirildi ve kırmızı bayrak asıldı. Yazıda, "Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün 4 Ağustos tarihli yazısı (Alınan deniz suyu numunelerine ait analiz sonuçlarında tespit edilen uyumsuzluklar) nedeniyle bu alanda denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Tabelada "Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" yazıldı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından suya girmek isteyenleri uyaran, ayrıca denize girmenin yasak olduğuna dair anonslar yapıldı.

KUMSALDA PİKNİK

Plaja gelenler kumsalda piknik yapmayı tercih ederken, bazı çocukların uyarılara rağmen suya girdikleri görüldü. Sahilde seyyar satıcılık yapan Hasan Şanlıses, sahildekilerin uyarıları dikkate alarak denize girmediğini, kısa süre sonra denizin temiz hale gelmesini beklediğini söyledi. Mahalleli Mehmet Oltulu ise 19 yıldan bu yana burada olduğunu belirterek, "Ayağımdan başka vücudumu suya soktuğumu hatırlamıyorum. Belki 3-5 kere girmiştim,10 sene oluyor. Lağım burada. Burada göz göre göre denize girilmez ki. Hele lodos olduğu zaman Allah muhafaza. Gözümüzün önünde her şey burada. Göz göre göre pisliğin içine girilmez ki, mikrop. Yazık bu çocuklara. Uyarıyorum bir büyük olarak. Anlamıyorlar. İstediğin kadar söyle" dedi. Avcılar'daki Denizköşkler Plajı'nda herhangi bir yasak kararı bulunmadığı öğrenildi.