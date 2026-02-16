KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri etkinliklerle suça karışan çocukların hayatına dokunuyor

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yürüttüğü sosyal projelerle suça karışan gençler ve çocukların hayatına dokunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, suça karışan gençlere ve çocuklara yönelik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ele alındı.

Adalet Bakanlığının "Denetim İçinde Eğitim ve İyileştirme" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl genç yükümlülere yönelik sosyal entegrasyon çalışmalarına hız verdi.

Önceki yıl 8 etkinlikte 39 gence temas eden müdürlük personeli, 2025'te ise 106 çocuk ve gencin hayatına dokundu.

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki gençlerin suça sürüklenme riskini azaltmayı ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen müdürlük personeli, eğitim, kültür ve spor odaklı geniş bir yelpazede faaliyet takvimi uyguladı.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde Çanakkale'nin tarihi ve manevi ruhunu yerinde hissetme fırsatı bulan çocuk ve gençlere, Şehitlik Abidesi ve Hamidiye Tabyaları gezileriyle tarih bilinci aşılandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde düzenlenen programlarla gençlerin toplumsal değerlerle kucaklaşması sağlandı.

Spor etkinlikleri gerçekleştirildi

Suça karışan çocuk ve gençlerin topluma kazandırılması amacıyla çok sayıda faaliyet yürüten müdürlük personeli, Çanakkale Gençlik Merkezi ile işbirliği yaparak başarılı atölye çalışmalarına imza attı.

Düzenlenen spor etkinlikleriyle gençlerin fiziksel gelişimleri ve takım ruhu desteklendi. Suça karışan çocukların katılımıyla düzenlenen ortak yemek organizasyonları sayesinde aidiyet duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

Müdürlüğün bu yılki hedefleri doğrultusunda, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerinin artırılarak, daha fazla gencin mesleki ve sosyal becerilerle donatılması planlanıyor.