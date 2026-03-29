Küçükbaş Hayvancılıkta İlk Toplantı
29.03.2026 15:35
Afyonkarahisar'da, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için federasyonun ilk toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da "Türkiye Küçükbaş Hayvancılık ve Irk Yetiştiricileri Federasyonu"nun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Hayvan Hastanesi'ndeki toplantıda, Türkiye'deki küçükbaş hayvancılık sektörünü daha güçlü, daha organize ve daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi.

Federasyon Başkanı Ömer Mırçık, yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığının mevcut durumunun ele alındığı ilk toplantıda akademisyenler ve sektör paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Yerli ırkların korunması, verimliliğin artırılması, üreticinin desteklenmesi, sektörün ulusal ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirilmesi konularının ön plana çıktığını aktaran Mırçık, "Federasyonumuzun temel hedefleri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek, yetiştiricilere rehberlik etmek ve sürdürülebilir hayvancılık politikalarına katkı sağlamak yer alıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Advertisement
