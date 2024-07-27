Küçükçekmece'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi Ayyıldız Sokak'taki binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık görevlilerince müdahalede bulunuldu.
Olay sırasında dairenin boş olduğu öğrenildi.
Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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